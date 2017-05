Sacchi: "Finale Juve-Real? Io dico che la Juve è favorita"

4 maggio 2017

"Il Real Madrid, nonostante la saggezza di Zidane, è il Real Madrid: non può stare indietro e questa credo sia una situazione ideale per la Juventus, che ha la determinazione di chi non ha vinto quasi mai la Champions. Gli altri ce l'hanno minore, quindi la squadra spagnola dovrà compiere veramente un capolavoro: la mia favorita, nonostante io abbia lavorato e sia molto affezionato al Real, rimane la Juventus".



Così Arrigo Sacchi dai microfoni di Radio 24. Secondo l'allenatore del Milan bi-campione d'Europa, ultima squadra vincere la Coppa Campioni per due anni di seguito (1989 e 1990) "uno dei momenti chiave è stato quando alla Juventus stavano succedendo cose che minavano l'armonia di una squadra e la leadership di una squadra. Per riuscire nel calcio la cosa più importante è il club, il club è più importante della squadra, come la squadra è più importante del singolo. Io non sono un teorico, sono un pratico, lo dico per quello che ho provato e che ho visto".

"Così era successo che alcuni giocatori stessero mancando di rispetto all'allenatore - continua Sacchi -, e faccio dei nomi: Lichtsteiner, Dybala, Mandzukic, Higuain e alla fine Bonucci. La società, il club e Max Allegri hanno preso una decisione durissima, difficilissima nel nostro paese, quella per cui la legge è uguale per tutti e hanno punito Bonucci prima della partita con il Porto. Bonucci stesso, quando ci siamo trovati una settimana dopo, mi ha detto: 'Quella scelta della società mi ha fatto capire tante cose, ho sbagliato, e ha fatto capire tante cose anche alla squadra'. L'ordine era stato ristabilito".



Quali altri segreti ha, secondo Sacchi, la Juventus? "Sta facendo qualcosa di straordinario - risponde l'ex ct azzurro -, il gioco non sempre è stato brillante, però è di una forza impressionante. Dico questo per quando doveva incontrare il Porto, il Porto non si è neanche visto, allora si è detto 'il Porto è una squadretta'. Ma non è così, il Porto non è una squadretta. Poi ha dovuto incontrare una grande squadra come il Barcellona e si è detto 'Beh il Barcellona non è in forma, ha perso diverse partite', poi una settimana dopo il Barcellona incontra il Real Madrid a Madrid e fa una partita epocale, pazzesca. Allora a qualcuno verrà il dubbio che è questa forza brutale della Juventus, che è veramente un carro armato, una macchina che annichilisce completamente l'avversario fino a renderlo scarso. Sul Monaco devo dire che può passare con la Juve solo in un modo: se la Juve stessa fa harakiri".