Sabatini: "Inter, sarebbe stato bello costruire qualcosa di più"

27 marzo 2018

Non è ancora ufficiale, ma Walter Sabatini non è più il responsabile dell'area tecnica di Suning. Il direttore sportivo ha rassegnato le dimissioni e ha salutato l'Inter: "Sarebbe stato bello poter costruire una storia un pochino più consistente". Per l'annuncio c'è ancora da discutere: "Un clima di totale serenità e reciproco rispetto: aspettiamo gli eventi e di più non fatemi dire...".