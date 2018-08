RUSSIA: MORTO PARAMONOV, LEGGENDA DELLO SPARTAK

24/08/2018

Calcio russo in lutto. È morto all'età di 93 anni Alexei Paramonov, ex centrocampista offensivo dello Spartak Mosca, membro della nazionale dell'Unione Sovietica medaglia d'oro ai Giochi olimpici del 1956. È stato lo Spartak ad annunciarlo. "Lo Spartak Mosca esprime le sue più sentite e sincere condoglianze alla famiglia e agli amici del nostro leggendario giocatore", si legge in un comunicato sul sito ufficiale del club. Paramonov, arrivato allo Spartak nel 1947, ha vinto quattro titoli sovietici e due coppe sovietiche, segnando 63 gol in 318 partite di campionato. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 1959, Paramonov ha lavorato per la federazione sovietica e poi russa per quasi 50 anni.