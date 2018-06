RUSSIA 2018, SPAGNA: 825MILA EURO AI GIOCATORI IN CASO DI SUCCESSO

8 giugno 2018

I giocatori della Spagna riceveranno un premio di 825mila euro a testa in caso di vittoria del Mondiale in Russia. L'accordo, arrivato in giornata tra federazione e Sergio Ramos, capitano della Furie Rosse, è superiore a quello del Mondiale del 2010 in Sudafrica, quando i calciatori spagnoli ottennero un riconoscimento di 600mila euro a testa, così come quello del Mondiale 2014 in Brasile, di 720mila euro, torneo in cui la Spagna uscì nella fase a gironi. Quello spagnolo è il premio più corposo dato che la Germania staccherà un assegno di 300mila euro per ogni calciatore in caso di successo finale mentre il Brasile ne metterà 800mila euro a testa.