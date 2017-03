Russia 2018, qualificazioni: tris Portogallo, il Belgio si salva

25 marzo 2017

SVIZZERA DI MISURA

A Ginevra primo tempo deludente per la Svizzera che non riesce a superare il muro eretto dalla difesa della Lettonia nonostante diverse opportunità. La più nitida si materializza al 17' con Shaqiri che calcia centralmente una sfera che finisce sui piedi di Mehmedi. Il giocatore del Leverkusen conclude a botta sicura ma trova sulla sua strada Vanins. La gara si sblocca al 66': Drmic, appena entrato, porta in vantaggio la Svizzera anticipando tutti di testa sul traversone di Mehmedi. Gli elvetici non corrono più rischi e portano a casa la quinta vittoria su cinque gare. Andorra conquista il primo punto in queste qualificazioni pareggiando 0-0 in casa con le Far Oer: ospiti in 10 nella ripresa per il doppio giallo (entrambi per simulazione) a Edmundsson.



PORTOGALLO OK CON RONALDO

Allo stadio Da Luz di Lisbona Ronaldo si divora il vantaggio al 20' spedendo a lato di testa il cross col contagiri di Quaresma. Il gol del Portogallo arriva al 31' con André Silva che deve solo appoggiare in fondo al sacco il perfetto cross basso di Guerreiro. Passano 4 minuti ed è Ronaldo a raddoppiare con un tiro sul primo palo. Il fuoriclasse del Real Madrid cerca poco dopo una spettacolare rovesciata in area ma la sfera termina docile tra le braccia di Gulacsi. Nel secondo tempo Ronaldo chiude l'incontro con una punizione dalla distanza che si insacca sul secondo palo e sale in vetta alla classifica marcatori delle qualificazioni con 9 reti.



IL BELGIO RISCHIA MA REGGE

A Bruxelles è il Belgio a tenere in mano le redini del gioco e al 13' Fellaini colpisce di testa alto di un soffio sul traversone di Mertens. Lo stesso centrocampista dello United sfiora poi l'eurogol con un colpo di tacco sul quale Kapino si supera. Al 36' Nainggolan scarica il destro dal limite ma la sfera si spegne sul fondo. La difesa greca regge e il primo tempo si chiude senza reti. Al rientro in campo la Grecia passa in vantaggio dopo pochi secondi. Alderweireld impenna un pallone sulla trequarti, Tachtsidis lo raccoglie e di testa serve Mitroglou che è bravissimo a battere Courtois. Gli ospiti restano in 10 uomini al 66' per il doppio giallo estratto ai danni di Tacthtsidis, reo di aver abbattuto Alderweireld sul lato sinistro. Al 75' Mertens va ad un passo dal pari ma sulla sua strada trova il corpo di Kapino. Il gol dell'1-1 del Belgio arriva comunque all'89' quando Lukaku si gira in un fazzoletto e beffa il portiere greco sul primo palo. L'attaccante dell'Everton, nel recupero, sfiora il raddoppio ma ancora una volta è decisivo Kapino. Poco prima del triplice fischio la Grecia rimane addirittura in nove per la doppia ammonizione di Tzavellas. Matura così un pari importante per il Belgio che si mantiene al comando della classifica del Girone H con 13 punti, 2 in più dei rivali odierni.



BOSNIA TRAVOLGENTE

Senza lo squalificato Dzeko, la Bosnia si affida in attacco a Ibisevic e il bomber dell'Hertha Berlino porta in avanti i suoi al 4' agganciando la sfera di Pjanic in area e battendo il portiere di Gibilterra. Il raddoppio arriva al 44' e a siglarlo è ancora Ibisevic che spedisce in rete da pochi passi il perfetto cross di Visca, pescato in area da un'invenzione di Pjanic. A calare il tris a inizio ripresa è Vrsajevic con un destro vincente su cross di Pavlovic. La Bosnia non si ferma e trova il 4-0 con un destro di Visca, lasciato troppo solo in area. In pieno recupero c'è gloria anche per Bicakcic che infila in rete la sfera del 5-0 al termine di un fortunato rimpallo. Nessun gol e pochissime emozioni in Cipro-Estonia: a Nicosia l'unico squillo è dei padroni di casa con una rete annullata a Mytidis per fuorigioco.