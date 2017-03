Russia 2018, qualificazioni: la Svezia non sbaglia, poker alla Bielorussia

25 marzo 2017

Alla Friends Arena di Solna, la Svezia liquida 4-0 la Bielorussia nella quinta giornata del Girone A di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. La doppietta di Forsberg (il primo su rigore) e le reti di Berg e Thelin permettono agli uomini di Jan Andersson di agganciare momentaneamente in vetta alla classifica con 10 punti la Francia, impegnata questa sera in Lussemburgo e portarsi a +3 sull'Olanda, attesa dalla trasferta in Bulgaria.

Il match della Friends Arena di Solna si accende al 15' quando Guidetti spedisce a lato di testa un perfetto cross dalla sinistra. Tre minuti più tardi calcio di rigore per i padroni di casa concesso per fallo di Shitov su Berg. Dal dischetto trasforma Forsberg e così la Svezia chiude il primo tempo in vantaggio 1-0. A raddoppiare a inizio ripresa è lo stesso numero 10 che calcia debole e centrale ma approfitta della clamorosa papera del portiere bielorusso Gorbunov. L'estremo difensore ospite è protagonista in negativo anche al 57' quando sbaglia un'uscita alta permettendo a Berg di insaccare di testa il 3-0. A calare il poker e chiudere definitivamente l'incontro ci pensa al 77' Thelin che scatta sul filo del fuorigioco su lancio del genoano Hiljemark e incrocia il destro.