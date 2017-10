Russia 2018, la minaccia dell'Isis sul Mondiale

30 ottobre 2017

La Wafa Media Foundation è un gruppo pro-Isis, vicino al Califfato che ha diffuso una serie di fotomontaggi sul proprio portale. Fotomontaggi ripresi anche dal gruppo di intelligence Site per avvertire delle possibili minacce su Russia 2018. In uno di questi il ct della Francia Deschamps viene definito "nemico di Allah" mentre il centrocampista del Real Madrid Marco Asensio viene etichettato come "sionista". Nelle immagini diffuse è stato utilizzato il logo del Mondiale e sono stati utilizzati slogan come "Continueremo a terrorizzarvi" e "Stiamo aspettando". In tutte le immagini i calciatori appaiono minacciati di morte, presi in ostaggio o addirittura decapitati.