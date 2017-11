RUSSIA 2018, IL SENEGAL SI QUALIFICA

10 novembre 2017

Il Senegal è la 24.a squadra a qualificarsi per i Mondiali in Russia. La nazionale di Aliou Cissé ha staccato il pass battendo 2-0 il Sudafrica e vincendo cosi' il gruppo D della zona africana. Le reti sono state messe a segno da Sakho (12 pt) e Mikhize (autorete al 38' pt). Martedì prossimo è in programma il ritorno a Dakar, ma i 'Leoni' sono aritmeticamente qualificati con 11 punti, contro i 4 del Sudafrica e i 6 di Burkina Faso e Capo Verde. Il Senegal torna a giocare una fase finale del Mondiale dopo 16 anni.