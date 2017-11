RUSSIA 2018, CROAZIA IN FESTA

13 novembre 2017

Croazia in festa dopo la qualificazione ai Mondiali. La stampa esalta la prestazione della squadra che ieri ad Atene ha posto il sigillo definitivo, staccando il biglietto per Russia 2018. Dopo il largo 4-1 dello spareggio di andata contro la Grecia giovedì scorso a Zagabria, la nazionale a scacchi guidata dal commissario tecnico Zlatko Dalic nel ritorno ad Atene aveva una missione molto più agevole, e lo 0-0 è bastato per andare a Russia 2018. Le pagine sportive dei giornali sottolineano comunque che anche ieri sera la Croazia, che ha giocato molto in difesa, ha mostrato di meritarsi di andare ai mondiali, nonostante i tanti momenti deludenti visiti nella prima fase delle qualificazioni. Tutti i media sottolineano peraltro che per questa generazione dei calciatori croati i Mondiali sono l'ultima grande opportunità per mettersi in vetrina e proporsi per uno dei grandi campionati europei.