RUSSIA 2018, BOICOTTAGGIO DIPLOMATICO DELL'AUSTRALIA

8 giugno 2018

L'Australia si unisce all'Inghilterra nel boicottaggio diplomatico dei Mondiali in Russia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Julie Bishop, citato da ESPN. Non ci sarà una delegazione ufficiale a rappresentare l'Australia durante la Coppa del Mondo. Dunque l'ambasciatore australiano a Mosca sarà l'unica figura istituzionale ad assistere alle partite della nazionale. Il governo australiano ha precisato che il boicottaggio sarà esclusivamente a livello governativo e non toccherà la nazionale, che debutterà nel torneo il 16 giugno affrontando la Francia. Il mese scorso, l'Australia ha accusato la Russia di essere direttamente coinvolta nella catastrofe aerea del volo Malaysia MH17, che nel 2014 ha causato la morte di 38 cittadini australiani. Canberra ha così seguito l'esempio di Londra, che non invierà in Russia i suoi rappresentanti dato il gelo dei rapporti con Mosca in seguito all'avvelenamento dell'ex spia russa Skrypal.