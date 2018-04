Russia 2018: ecco le 23 qualificate

11 ottobre 2017

Il Mondiale sta prendendo forma. Sono già 23 le squadre già qualificate alla fase finale che si giocherà in Russia il prossimo anno. Mancano solo 9 squadre che usciranno dagli spareggi.



LE SQUADRE QUALIFICATE

Russia (paese ospitante), Belgio, Germania, Inghilterra, Spagna, Polonia, Serbia, Islanda, Francia e Portogallo, (Europa), Brasile, Uruguay, Argentina, Colombia (Sudamerica), Messico, Costa Rica, Panama (Concacaf), Arabia Saudita, Corea del Sud, Giappone e Iran (Asia), Nigeria, Egitto (Africa).



Il sorteggio della fase finale è previsto venerdì 1 dicembre a Mosca, dove, comunque, l'Italia in caso di qualificazione non sarà in prima fascia. Eventualmente un problema a cui penseremo più avanti. Prima c'è ancora un Mondiale da conquistare.