Rummenigge sarà a Cardiff: "Ma la finale non la guarderò"

24 maggio 2017

In attesa dell'Evento (Juve-Real del 3 giugno), il mondo del Pallone si diverte a parlare di dati, previsioni, sentimenti e quant'altro. Ci si imbatte nelle dichiarazioni pro-Juve di due grandi del Barcellona, Iniesta e Piqué (come potrebbero tifare per l'odiatissimo Real?), in qualche esponente del Toro, che dice -ovvio- tifo per i Blancos e in qualche grande... neutrale, e citiamo il mitico Kalle Rummenigge: che non dice per chi tifa, ma lo si sospetta; e soprattutto dice che non dimentica quel che è accaduto ai quarti di finali fra il suo Bayern e, appunto, il Real Madrid.



"Probabilmente andrò a Cardiff, perché ho diversi incontri in programma come presidente dell'Eca, ma non guarderò la finale per niente al mondo, non dimentico così in fretta". Questo ha detto l'amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge tornando sulla contestata eliminazione dei campioni di Germania dalla semifinale di Champions League per mano del Real Madrid. "Se si riavvolge tutto il nastro fa molto male - ha aggiunto in un'intervista rilasciata al quotidiano 'Suddeutsche Zeitung' - Al ritorno c'è stata una prestazione arbitrale che non si è mai vista negli ultimi 40 anni".

Per la cronaca, dopo aver perso 2-1 la gara di andata all'Allianz Arena, il Bayern al Bernabeu era passato in vantaggio 2-1, ma poi a 6 minuti dalla fine dei tempi regolamentari l'arbitro Kassai aveva espulso Vidal per un fallo mai commesso. E il Bayern in dieci era stato superato (4-2) ai supplementari dal Real con due gol in fuorigioco.