Rugani: "Tre punti con la Lazio sono fondamentali"

12 ottobre 2017

"La stima che la società ripone in me mi rende orgoglioso. Da parte mia, farò sempre di tutto per ripagare la fiducia. So di essere in un club importante, con tanti grandi campioni, e nel corso di una stagione lunga e difficile ci sarà sicuramente bisogno di tutti noi". Così Daniele Rugani, difensore della Juventus, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport e Mediaset. "Quello che conta è farmi trovare sempre pronto ed essere al 100% per dare il mio contributo - ha aggiunto -, sono consapevole di avere ancora ampi margini di miglioramento e di poter raggiungere un livello ancora più elevato. L'obiettivo è giocare sempre di più, fare bene e diventare un elemento molto importante per la squadra".