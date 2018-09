RONALDO: "ALTRA IMPORTANTE VITTORIA"

24/09/2018

"Un'altra importante vittoria!". Dopo l'espulsione di Valencia Cristiano Ronaldo torna sui social esprimendo tutta la soddisfazione per i tre punti conquistati al Benito Stirpe di Frosinone e per il gol, che ha di fatto aperto la strada alla vittoria della Juventus. "Avanti così ragazzi, tutti insieme", la conclusione del tweet del campione portoghese, salito a tre gol in campionato.