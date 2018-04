Ronaldinho: "Il Napoli può vincere lo scudetto. E Dybala è tra i dieci più forti al mondo"

9 ottobre 2017

Ronaldinho è a Lecce per partecipare al progetto 'I Vini dei Campioni' e per un tour di tre giorni che lo porterà in giro nella provincia salentina. A guidarlo l'imprenditore del vino Fabio Cordella, ex ds dell'Honved Budapest. "A Dybala non manca molto per entrare nei primi cinque o nei primi tre: è uno dei più forti al mondo".



Alle porte c'è il derby: "Il Milan è sempre forte, ha un gran prestigio. Il prossimo anno sarà ancora più forte, bisogna solo dare tempo a Montella e alla squadra. Ma si qualificherà alla Champions già alla fine di questa stagione. Quando vengo in Italia i tifosi mi ricordano sempre il gol del 2008 contro l'Inter, un bel momento".