ROMA, ZANIOLO: "FELICE PER L'ESORDIO, IL BELLO DEVE ANCORA VENIRE"

20/09/2018

Esordio in giallorosso da ricordare per Nicolò Zaniolo che, nonostante la sconfitta per 3-0, può ritenersi soddisfatto per il debutto in Champions sul prato del Bernabeu. Intervenuto ai microfoni di Roma Tv, il centrocampista della Roma ha svelato il suo stato d'animo dopo i minuti racimolati a Madrid: "Non mi sarei aspettato di esordire. Quando il mister me l'ha detto ho cercato di dare tutto. Peccato per il risultato. Sono contentissimo ma devo lavorare giorno dopo giorno, il bello deve ancora venire. Il Real è tra le più forti del mondo, forse potevamo essere più cinici, ma da domani altro allenamento e ricominciamo a lavorare. Il mister mi ha detto di stare tranquillo, mi hanno aiutato tutti, De Rossi mi ha dato dei consigli. Dovevo stare stretto con gli altri centrocampisti, di non prendere le imbucate e uscire sul mediano basso".