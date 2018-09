ROMA, UNDER: "IL RITIRO E' SERVITO"

27/09/2018

La Roma torna a vincere strapazzando il Frosinone all'Olimpico grazie anche all'ottima prova di Cengiz Under, che nel post partita ha dichiarato: "Vittoria molto importante, ma non guardiamo la classifica, ragioniamo partita per partita: tutte sono da vincere, come quella di sabato contro la Lazio. Abbiamo dimostrato un ottimo gioco, ma è presto per dire dove possiamo arrivare, comunque siamo una squadra molto forte. Il ritiro? Siamo sempre stati uniti in passato, ma forse il ritiro è servito per stare ancora più insieme e capirci meglio".