Roma, Totti: "Scenderei ancora in campo, come tutti i romanisti"

27/09/2018

Francesco Totti ha scelto il Colosseo nel giorno del compleanno per presentare la sua autobiografia "Un capitano" : "Ma avrei preferito festeggiare i 42 anni con una pizza a Trigoria , come quando giocavo... C'è sempre un inizio ed una fine, sono content o dei miei 25 anni alla Roma da calciatore" ha detto in esclusiva a Mediaset. L'ex capitano dribbla le polemiche : "É un'autobiografia, dovevo dire la verità ".

Totti ha fatto ironia sulla decisione di scrivere un libro tanto personale: "Ormai tutti erano esausti di sentire parlare del calciatore, così quando ho smesso ho deciso di parlare del Francesco uomo".



Un libro che ha scatenato polemiche: "Sono cose che succedono ma in una autobiografia devi dire la verità, non scrivere un libro tanto per farlo. So a cosa andrò incontro ma non ho scritto niente di eclatante, la gente non sa come sono andate certe cose e può essere interessata. Non voglio certo litigare con nessuno".



E sulla tentazione di mettere gli scarpini e dare una mano alla Roma quando la vede in difficoltà: "É normale, un pensiero che viene ad ogni romanista".