Roma, Totti: "Juventus fuori concorso, gioca in un altro campionato"

05/09/2018

In un'intervista alla radio ufficiale giallorossa, Totti spiega: "La stagione è ancora lunga ma bisogna essere realisti, inutile nascondere che la Juve fa un campionato a parte. L'obiettivo è passare il turno di Champions League ed essere più uniti che mai senza pensare ad altro. È tanto tempo che non si vince ma accade anche alle altre, vince solo la Juventus".



Quindi si passa alla difesa dell'ambiente: "Ci metto la mano sul fuoco, Di Francesco è tra i più forti allenatori italiani: ha carattere e non si fa influenzare da nessuno, noi e i tifosi dobbiamo stargli vicini. Non siamo in un tunnel dopo soltanto una partita persa". E sul ds: "In rosa su 25 giocatori abbiamo 16 nazionali, vuol dire squadra di alto livello. Non ha senso dare del caprone a Monchi, il suo lavoro andrà giudicato a fine anno. Se la squadra perdesse dieci partite consecutive mi farei qualche domanda, adesso no".



Infine, sul giorno dell'addio al calcio: "Non ho riguardato la partita, solo dopo il finale. Giornata surreale per i volti delle persone, mi sono rimaste impresse. Rivedere ciò che è successo fa bene, piacevole fino a un certo punto".