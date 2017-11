ROMA: TOTTI "IL NUOVO STADIO CI DARA' UNA GRANDE SPINTA"

9 novembre 2017

"D'accordo con il mister. Il nuovo stadio ci darà una grande spinta anche sul campo. Come tutti i tifosi attendo impaziente e fiducioso il via libera". Con queste parole attraverso il profilo Twitter ufficiale della Roma, Francesco Totti si unisce alle parole del tecnico Eusebio Di Francesco e parlando da dirigente scende in campo in prima persona a favore del nuovo stadio della società giallorossa.