ROMA: TENSIONE TRA POLIZIA E ULTRA' NIZZA

2 novembre 2017

Momenti tensione in piazza delle Canestre, a Villa Borghese a Roma, tra polizia e ultrà del Nizza concentrati sul posto per essere portati a bordo di bus allo stadio Olimpico per la partita di Europa League con la Lazio. I tifosi francesi hanno fatto esplodere alcuni petardi e acceso fumogeni e le forze dell'ordine li hanno circondati e fronteggiati prima di convogliarli sui mezzi dell'Atac destinati al loro trasporto.