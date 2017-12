ROMA, STROOTMAN ED EL SHAARAWY VERSO LA PANCHINA CON IL SASSUOLO

26 dicembre 2017

Primo pomeriggio di allenamenti per la Roma dopo il riposo natalizio. Terminati i due giorni di relax i giallorossi sono tornati agli ordini di Di Francesco per preparare al meglio la sfida contro il Sassuolo. Indicazioni sono arrivate sin da subito, con l'allenatore che sembra intenzionato a puntare ancora forte su Dzeko nonostante il periodo di flessione dal punto di vista realizzativo. Al suo fianco in attacco potrebbe trovare spazio Schick al posto di El Shaarawy, per l'esterno è sempre più probabile una partenza dalla panchina contro i neroverdi assieme anche a Strootman, per ora lontano dalla miglior condizione fisica. Scalpita per una maglia da titolare Pellegrini.