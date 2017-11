ROMA, STROOTMAN: "DERBY TOP, NESSUNA FAVORITA"

15 novembre 2017

L'attesa cresce, il derby si avvicina. Roma e Lazio sabato di fronte all'Olimpico alle ore 18 per una stracittadina capitolina che vale l'alta quota in calssifica. Kevin Strootman, centrocampista dei giallorossi, prevede una partita equilibrata: “Il derby non è una novità per me, è sempre una partita speciale - ha dichiarato l’olandese -. Lo sarà ancora di più quest’anno in cui sia noi sia la Lazio stiamo facendo bene. Sarà una partita top e non c’è una favorita. Dobbiamo vedere chi starà meglio e chi prenderà i tre punti”. Così l'olandese intervistato al termine della sfida vinta dalla sua nazionale in amichevole contro la Romania. Come l’Italia, anche l’Olanda ha mancato l’appuntamento con Russia 2018: “Per me è una cosa strana. Sappiamo che dobbiamo cambiare tante cose per tornare al nostro livello. Siamo nella stessa situazione dell’Italia”.