ROMA, SOSPIRO DI SOLLIEVO PER FLORENZI

28/08/2018

Ore di apprensione in casa Roma per l'infortunio di Alessandro Florenzi, oggi il controllo di rito a Villa Stuart. Gli esami strumentali hanno escluso problematiche serie confermando solo il trauma distrattivo al ginocchio sinistro. Qualche giorno di riposo prima di valutare i tempi di recupero che, però, non saranno lunghi.