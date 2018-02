ROMA, SILVA SI PRESENTA: "NESSUNA ESITAZIONE"

1 febbraio 2018

Il giorno dopo il suo sbarco a Roma, Jonathan Silva si è presentato ai tifosi della Roma. "Sono qui per cercare di integrarmi il meglio possibile. La Roma è un club molto importante, quando si è interessata a me non ho avuto esitazioni", ha detto. Sui suoi modelli e su cosa conosce del campionato italiano,: "Non ho un modello in particolare, guardo a tutti i giocatori che ricoprono il mio ruolo. Il campionato italiano è molto forte, bisogna essere sempre concentrati al massimo e assumersi le responsabilità al momento di giocare". Silva è reduce da un lungo periodo di stop e non gioca una partita da novembre: "Ora sto bene, arrivo qui per continuare il mio percorso riabilitativo. Mi aspetto di unirmi alla squadra il prima possibile". Quindi ha provato a presentare quelle che sono le sue caratteristiche: "Sono un giocatore ordinato, un marcatore ma che attacca lo spazio per andare al cross. Ho solo 23 anni, ho ancora tutta una carriera davanti e devo migliorare giorno dopo giorno".