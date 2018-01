ROMA: SCRITTE CONTRO PALLOTTA NELLA ZONA DEL NUOVO STADIO

13 gennaio 2018

"Pallotta spia, vattene via" e "Pallotta U$A e getta". Queste le due scritte contro il presidente della Roma, comparse nella zona di Tor di Valle, dove sorgerà il nuovo stadio di proprietà della club giallorosso. Gli striscioni sono stati esposti a distanza di qualche giorno dall'intervento a Londra del patron romanista che, illustrando i programmi futuri per il nuovo impianto nel corso di una convention, ha anticipato l'utilizzo degli ultimi ritrovati tecnologici (come ad esempio scanner facciali e videocamere ad alta definizione), per aumentare il livello di sicurezza e individuare i responsabili di eventuali disordini.