ROMA: SCHICK, GONALONS E SILVA A PARTE

2 febbraio 2018

Allenamento mattutino a Trigoria in vista della partita di domenica alle 12:30 contro l'Hellas Verona. Prima dell'ingresso in campo per un torello, un lavoro atletico e una lunga esercitazione tattica, i giocatori hanno effettuato una seduta video e lavorato in palestra. Allenamento individuale per Schick, Karsdorp, Gonalons, Luca Pellegrini e Jonathan Silva.