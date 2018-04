Roma, Schick è pronto: in campo con la Spal

28 novembre 2017

Le decisione è questione di ore, massimo giovedì, Di Francesco deciderà se lanciare Schick dall'inizio. A Marassi, contro il Genoa, ha giocato solo gli 8' finali, ma se la squadra non fosse rimasta in dieci per l'espulsione di De Rossi probabilmente avrebbe giocato più minuti. Oggi però, con Defrel finito nuovamente k.o. a causa di un "violento trauma diretto alla rotula del ginocchio sinistro", e con Dzeko che ha bisogno di rifiatare un po' (martedì c'è la sfida decisiva di Champions contro il Qarabag), serve anche il suo contributo.



Pronto all'esordio stagionale è invece Emerson. Il brasiliano si era rotto i legamenti lo scorso 28 maggio ma è totalmente recuperato. Il suo rientro in squadra sarà graduale, ma Di Francesco non vede l'ora di riaverlo totalmente a disposizione anche perché anche Kolarov - come Dzeko - ha bisogno di rifiatare qualche gara per arrivare a maggio con tante energie da mettere sulla fascia.