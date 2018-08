ROMA, SCHICK: "DURA CON IL MILAN, MA..."

29/08/2018

"Col Milan ci aspetta una gara molto difficile, sicuro, al 100%. Dobbiamo preparala al meglio, ancora di più rispetto all'Atalanta. L'obiettivo è vincere, fare tre punti". Così Patrik Schick all'antivigilia della trasferta della Roma a San Siro che arriva dopo il 3-3 interno con i bergamaschi. "Quali sono i punti di forza dei rossoneri? Hanno comprato Higuain: a mio parere lui e Bonaventura sono i più forti" aggiunge l'attaccante ceco al match program giallorosso, sottolineando che per lui la stagione appena iniziata "non può essere importante, deve esserlo. E credo che lo sarà. Non credo di essere cambiato molto dal punto di vista caratteriale rispetto allo scorso anno. La piu' grande differenza è solo la preparazione e spero quindi cambi anche tutta la stagione. A San Siro scenderò in campo con il mio solito spirito, vogliamo i tre punti, vogliamo vincere questa partita così importante".