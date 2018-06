ROMA, SCHICK: "DIMOSTRERÒ IL MIO VALORE SEGUENDO I CONSIGLI DI CASSANO"

6 giugno 2018

Patrik Schick è tornato a parlare per ribadire la sua ferma volontà di restare alla Roma dopo una prima stagione in giallorosso di certo non esaltante: "Il prossimo anno farò vedere chi sono. E il mio futuro non è in discussione". Così Schick nelle dichiarazioni rilasciate al quotidiano Lidovky e riprese da La Gazzetta dello Sport: "Serve tempo per arrivare ai massimi livelli e soprattutto c'è bisogno di un fisico sano, senza non si arriva da nessuna parte. La concorrenza è tanta, ma io lavoro per arrivare al top. Ho preso confidenza con l'ambiente, adesso devo solo dimostrare quello che so fare. Sono arrivato dopo la parentesi con la Sampdoria, provando a giocare in una posizione diversa. Il secondo anno farò vedere chi sono davvero. Cassano? Mi ha dato consigli su Roma, lui ci ha giocato. Mi ha detto che farò una grandissima carriera in giallorosso e io sono davvero contento di essermi trasferito qui. La Juve è un capitolo chiuso".