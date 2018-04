ROMA, SCHICK CONSIGLIA DI FRANCESCO: "MI PIACE IL MODULO A DUE PUNTE"

27 marzo 2018

Patrik Schick dal ritiro della nazionale della Repubblica Ceca, impegnata nei giorni scorsi nella China Cup, ha lanciato un messaggio ad Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma: “Il modulo con le due punte mi piace molto - si legge su Il Messaggero a riguardo delle dichiarazioni di Schick - direi che è quello migliore per le mie caratteristiche”. L’attaccante è andato a segno nel 4-1 contro la Cina, secondo gol in 7 partite con la sua nazionale: “Ovviamente non sopravvaluto questo gol visto che devo crescere ancora ma è innegabile che può aiutarmi tanto”.