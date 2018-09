ROMA, SCHICK AMMETTE: "C'E' UN PO' DI CONFUSIONE"

04/09/2018

La Roma non sta vivendo un buon inizio di stagione. La sconfitta esterna sul campo del Milan ha evidenziato i limiti attuali dei giallorossi come ammesso da Patrick Schick: “C'è un po' di confusione in gara, ma credo che la squadra sia buona. Dobbiamo assestarci - le sue parole dal ritiro con la Repubblica Ceca -. Sono arrivati tanti giocatori, forse 11, o anche di più. Davvero molti, tra cui diversi giovani. Dall'altra parte sono partiti Alisson, Nainggolan e Strootman. Erano tre titolari”. Sulla sua situazione personale l’ex Samp si è espresso così: “Sono un po' triste per non aver giocato tanto dall'inizio e per non essere riuscito a segnare contro il Milan, ma comunque mi sono sentito molto bene. Sono in forma e motivato per dimostrare chi sono”.