ROMA, PROBLEMA MUSCOLARE PER PEROTTI: INTER A RISCHIO

17 gennaio 2018

Diego Perotti rischia di dover saltare il big match con l'Inter di domenica sera a San Siro. L'argentino si è procurato un problema muscolare alla coscia destra durante l'allenamento di martedì. Si tratta di un risentimento al bicipite femorale della coscia destra che l'ha messo fuori causa per la seduta di mercoledì. Lo staff della Roma valuterà man mano la situazione: potrebbero essere necessari esami strumentali. Perotti potrebbe non scendere in campo contro l'Inter.