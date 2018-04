Roma, Perotti ha smarrito il suo cane: appello su Instagram per ritrovarlo

3 aprile 2018

Instagram va sempre più di moda. Anche (o soprattutto) tra i calciatori. Non fanno certo eccezione i giocatori della Roma. Ma mentre c'è chi, come Radja Nainggolan, in passato lo ha utilizzato in modo decisamente avventato (ricordate il capodanno pazzo del Ninja che fece infuriare Di Francesco e la società?), c'è anche chi, come Diego Perotti, ha deciso di affidarsi al famoso social network per una motivazione decisamente importante. L'argentino, infatti, ha smarrito il suo cane e ha fatto un appello pubblico: ha pubblicato la foto del cagnolino e offerto una ricompensa. Chi saprà aiutarlo?