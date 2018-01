Roma, per Nainggolan un Capodanno "esagerato": fumo, alcol e bestemmie. Poi le scuse "Sono andato oltre"

1 gennaio 2018

Radja Nainggolan non si smentisce mai. Che sia in campo o fuori dal terreno di gioco, il belga è sempre pieno di energie. A volte anche troppo. In occasione della notte di Capodanno, il Ninja ha pubblicato sul proprio profilo Instagram vari video (poi rimossi) che hanno fatto discutere: lo si vede fumare, bere e persino bestemmiare mentre gioca una partita di paddle con gli amici. In molti lo hanno difeso ("A Capodanno fa come gli pare”), altri invece lo hanno accusato di scarsa professionalità. In casa Roma, quindi, dopo il caso scaturito dalla viaggio-lampo di Dzeko in Croazia poche ore dopo il deludente pareggio interno con il Sassuolo, nell'occhio del ciclone è finito il centrocampista belga, "ubriaco fracico" (parole sue) per festeggiare l'arrivo del 2018. Alle critiche ricevute sui social, Radja ha risposto viaTwitter: "Anche a capodanno pensate a fare le notizie. Auguro un buon anno a tutti tranne a quelli...ma fatevi una vita...".