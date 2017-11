ROMA, PER NAINGGOLAN IL DERBY SI ALLONTANA

14 novembre 2017

Il derby si avvicina per la Roma di Eusebio Di Francesco, che oggi si è allenata intensamente con una doppia seduta conclusa con una partitella in famiglia contro la Primavera di De Rossi. Di Francesco ha già in mente la formazione che sfiderà i biancocelesti di Insaghi, ma l'unico nodo da sciogliere sembra riguardare le condizioni fisiche di Nainggolan che anche oggi si è allenato soltanto in palestra. Il fastidio all'inguine per il belga resta e al momento sembrerebbe fuori dai giochi per il derby. Schick, intanto, sta forzando i tempi del recupero per essere a disposizione.