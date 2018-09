ROMA, PELLEGRINI: "NON CI SIAMO MAI DISUNITI"

30/09/2018

"Ho dormito pochissimo ma il risveglio è stato fantastico". Parole di Lorenzo Pellegrini, uomo derby nel 3-1 con cui la Roma ha superato la Lazio. "In un momento in cui ci serviva vincere, al di là del derby, lo abbiamo fatto e io ho segnato all'esordio nel derby - ha proseguito a Roma Radio - Un derby per noi romani è particolare, anche per come lo vive la nostra famiglia, però mi sono sentito subito bene in campo, e quando succede così lo percepisci Il gol di tacco? L'istinto mi ha detto che potevo fare solo quello. Adesso che abbiamo vinto due partite però non vuol dire che il campionato è finito, dobbiamo continuare così. Siamo davvero un bel gruppo, anche nei momenti di difficoltà non ci siamo mai disuniti. Dobbiamo semplicemente ritrovare la serenita' nel fare le cose e continuare a lavorare".