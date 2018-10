ROMA, PELLEGRINI: "CI SIAMO RITROVATI"

02/10/2018

Lorenzo Pellegrini commenta così il 5-0 al Viktoria Plzen: "Siamo molto contenti, era importante vincere oggi. Tre vittorie consecutive, in campo sembra andare tutto bene e ora dobbiamo continuare a lavorare così. Ci siamo ritrovati. La mia posizione? Sono molto contento del ruolo del trequartista perché lo avevo già fatto a Sassuolo ma non erano le mie caratteristiche, sono molto contento di lanciare i miei compagni perché quando fanno gol loro è come se lo facessi io e perché quando vinciamo siamo tutti contenti. Magari c’è mancata qualche certezza che abbiamo ritrovato. Forse ci ha fatto bene il ritiro, ora ne siamo usciti fuori. Stiamo giocando bene, ci stiamo divertendo e stiamo vincendo le partite. C’è stato un chiarimento tra di noi? Tra di noi è sempre stato tutto positivo, ognuno di noi ha un commento positivo per i compagni, siamo un gruppo unito lo vedo anche dall'esultanza dei giocatori quando non segnano. Il gruppo non è mai stato un problema, anzi in questo momento è il nostro punto di forza".