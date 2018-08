ROMA, PASTORE: "PRIMO TEMPO SBAGLIATO, POI POTEVAMO VINCERLA"

27/08/2018

"Nel primo tempo abbiamo sbagliato noi, nel secondo tempo siamo entrati in campo in modo diverso e potevamo vincerla". Così Javier Pastore a Sky dopo il 3-3 della Roma contro l'Atalanta. Il mio gol? Bello su assist di Under. Ho già detto che venivo qua per fare la mezzala ma giocherò dove vuole l'allenatore, dipende da partita in partita. Si fatica di più che in Francia? Si, si fatica di più. Ma sto bene fisicamente".