Roma, nuovi controlli al cuore per Schick: confermata l'idoneità sportiva

8 gennaio 2018

Tutto a posto per Schick, quindi. L'attaccante ceco resta pienamente a disposizione di Eusebio Di Francesco, che ora dovrà continuare a cercare di inserirlo al meglio negli schemi della squadra per sfruttarne le qualità, finora non espresse. Di Fra si augura di poter contare presto anche sui gol di Defrel, l'uomo che più di chiunque altro era stato preso per prendere il posto lasciato vacante da Salah, che ha trasferito a Liverpool una montagna di gol. Il resto del gruppo, invece, come detto sta godendo di qualche giorno di vacanza: si ritroverà al centro sportivo il 15 gennaio per preparare la delicata trasferta di San Siro contro l’Inter.