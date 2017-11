ROMA: NAINGGOLAN SI FERMA, PROBLEMA ALL'INGUINE IN RITIRO COL BELGIO

9 novembre 2017

Allarme Nainggolan in casa Roma. Come riferito dalla Federazione belga in un tweet, il centrocampista ha accusato un dolore all'inguine nel corso della seduta di rifinitura, che lo ha costretto ad abbandonare l'allenamento. Domani mattina il giocatore verrà sottoposto ad ulteriori esami ma la presenza per la gara contro il Messico è a forte rischio.