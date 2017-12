ROMA, NAINGGOLAN: "SBAGLIATO TROPPO DAVANTI"

23 dicembre 2017

Radja Nainggolan analizza il ko della Roma contro la Juve: "Abbiamo comunque giocato contro la Juve, una squadra molto forte. Ma venire qui, a volte soffrire, avere delle occasioni e non concretizzarle ti lascia l’amaro in bocca. Davanti abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, è lì che si è decisa la partita". Nel finale Schick ha fallito il pareggio: "Patrick era un po’ giù per l’occasione fallita, ma sta crescendo e da qui alla fine sono sicuro che certe palle le trasformerà in gol". Sul campionato: "Dobbiamo concentrarci partita dopo partita. Perdere con la Juventus a Torino non è un dramma, ma parlare di Scudetto in passato non ci ha portato bene, dobbiamo solo fare il nostro percorso. Landucci? Volevo stringergli la mano e lui mi ha mandato a quel paese senza motivo: l’ho avuto a Cagliari, non me lo aspettavo. Il nervosismo ci può stare, ma la mano si stringe" ha concluso il belga.