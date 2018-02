Roma, Nainggolan giura amore eterno: "Pronto a firmare a vita"

2 febbraio 2018

Dall'esclusione per motivi comportamentali, alla possibile cessione in Cina , fino al possibile rinnovo a vita con la Roma: Radja Nainggolan fa sempre discutere. L'ultimo capitolo di una libro ad alta tensione, però, potrebbe avere il lieto fine. Il Ninja, infatti, adesso apre al rinnovo a vita in giallorosso: "Qui a Roma sto benissimo, non vedo il motivo per cui dovrei andar via - ha detto il centrocampista belga -. Vivo bene, sono felice, ho tutto quello che devo avere, in questi casi neanche tutti i soldi ti possono far cambiare idea. Potrei firmare a vita per la Roma".

"Ho rinunciato a tante squadre. Voglio restare a meno che la società un giorno decida di cacciarmi. In questo momento sono felice qui e l’importante per me è essere felice" ha aggiunto Radja, che quindi vede il proprio futuro decisamente a tinte giallorosse.



Di sicuro, è pronto a trascinare squadra e tifoseria, ancora vittime dell'addio di Francesco Totti: "Dentro lo spogliatoio un po' manca, anche soltanto per il personaggio, la persona, il nome, perché rappresenta Roma - ha ammesso il belga -. All'inizio, soprattutto, è stato un po' difficile. Però, adesso, ha questo nuovo ruolo e viene spesso negli spogliatoi, cerca di essere presente".



La sfida scudetto, invece, non vede la Roma protagonista nonostante l'ottimo avvio in campionato. Il tricolore se lo contenderanno Napoli e Juventus: "Bisogna vedere quanto dura il Napoli, quanti cambi e quante energie hanno, sono tante le componenti. La Juve ha tanti cambi, tanti grandi giocatori. Per me il Napoli gioca un bel calcio, mi piace guardarlo, non so se potrà vincere, ma per come gioca in questo momento, il Napoli ha qualcosa di più degli altri".