ROMA, NAINGGOLAN CONVOCATO PER IL DERBY

17 novembre 2017

Sono 23 i calciatori a disposizione di Eusebio Di Francesco per il derby di domani all’Olimpico. Nell’elenco dei giallorossi anche Radja Nainggolan. Ecco l'elenco dei giocatori tra i quali il mister sceglierà l’undici da mandare in campo contro la Lazio: portieri Alisson, Lobont e Skorupski; difensori Juan Jesus, Kolarov, Hector Moreno, Fazio, Bruno Peres, Emerson Palmieri, Manolas e Castan; centrocampisti Nainggolan, Strootman, Pellegrini, De Rossi, Gonalons, Florenzi e Gerson; attaccanti Perotti, Dzeko, Under, Defrel ed El Shaarawy.