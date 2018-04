ROMA, NAINGGOLAN C'E': "STO BENE, ALTRIMENTI NON PARTIVO"

3 aprile 2018

Radja Nainggolan è pronto a sfidare il Barcellona domani al Camp Nou nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Intercettato all’aeroporto di Fiumicino prima della partenza per la Spagna, il centrocampista belga, reduce da un infortunio, ha risposto ad alcune domande dei cronisti rassicurandoli: “Mi sento bene, altrimento non partivo”. Insomma, Nainggolan non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sfida contro il Barcellona.