ROMA, MONCHI: "STRADE DIFFICILI PER METE MERAVIGLIOSE"

1 gennaio 2018

"A volte devi attraversare strade difficili per raggiungere mete meravigliose". Sono gli auguri per il 2018 rivolti alla sua Roma dal ds spagnolo Monchi. Con un post familiare sul suo profilo Instagram, il dirigente invia un messaggio dopo il dicembre nero della squadra di Di Francesco. "Non mollare niente", è l'incitamento, accanto ovviamente a "Felice anno nuovo", in quattro lingue.