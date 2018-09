ROMA, MONCHI: "MANCANO I FATTI, MA DI FRANCESCO CE LA FARÀ"

20/09/2018

Monchi non è soddisfatto della prestazione contro il Real Madrid: “Siamo professionisti e dobbiamo lavorare, è un momento duro ma non possiamo continuare a guardare indietro, dobbiamo prendere qualcosa di positivo da oggi e ripartire. Mancano i fatti e non servono le parole, io penso che quando uno è in difficoltà è meglio provare a vedere il bicchiere mezzo pieno". Il direttore sportivo della Roma ha parlato anche dei problemi della squadra dopo cinque partite e ha fiducia nell'allenatore: "In una stagione possono capitare questi momenti, l’anno scorso pure siamo andati in difficoltà, quest’anno subito. Sono convinto che Di Francesco troverà la strada giusta per uscire da questo momento, sono preoccupato ma non sono pessimista. Quando le cose sono più difficili, ho più voglia di lavorare. Io resto fiducioso che il tecnico troverà la strada giusta, è inutile cercare un unico responsabile, sono convinto che i giocatori troveranno la giusta strada”.