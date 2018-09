ROMA, MONCHI ALLONTANA IL BARCELLONA: "VOCI INFONDATE"

19/09/2018

Da diverse settimane il nome di Monchi viene accostato al Barcellona dalla stampa spagnola, ma il dirigente giallorosso, a poche ore dalla sfida della Roma con il Real Madrid, ha chiuso a questa ipotesi ai microfoni di Cadena Cope: "Al momento non ho intenzione di ritornare in Spagna perché sto bene dove mi trovo - ha detto - E' un progetto diverso, nel quale ho dovuto trovare il Monchi ideale per questa situazione. Non sono una persona che vive di futuro, non mi preoccupo oltre a ciò che mi propone il giorno dopo giorno e ho ancora un contratto lungo con la Roma. Non prendo in considerazione voci infondate come quella di un'offerta del Barça".