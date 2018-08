ROMA, MANO FRATTURATA PER DIFRA

28/08/2018

Mattinata di visite a villa Stuart per la Roma che, dopo quello di Alessandro Florenzi, ha ricevuto il referto anche su Eusebio Di Francesco. Frattura del quinto metatarso per il tecnico giallorosso che, al gol del pari di Manolas contro l'Atalanta, ha tirato un pugno alla panchina. Presentatosi nel post partita con una vistosa fasciatura, il tecnico della Roma si è recato questa mattina a Villa Stuart dove è stato operato. Dimissioni previste in giornata.