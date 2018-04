Roma-Liverpool 34 anni dopo: la rivincita, perché no?

11 aprile 2018

Il pensiero ha attraversato la mente di ogni tifoso romanista ieri sera, nell'estasi post Barcellona. Il tempo di guardare il risultato dell'altro quarto di finale di Champions e il pensiero è volato a 34 anni fa, quando i giallorossi persero l'epilogo della Coppa Campioni contro il Liverpool, davanti al loro pubblico, dopo i calci di rigore.



Anche quest'anno la finale si giocherà in uno Stadio Olimpico, quello di Kiev, e chissà che gli altri due quarti e poi il sorteggio delle semifinali non offrano ai giallorossi la possibilità di una freddissima vendetta.

I bookmaker, riferisce Agipronews, quotano già la possibile finale tra Roma e Liverpool: il replay di quel fatidico match, andato in scena il 30 maggio 1984, si gioca a 9 volte la scommessa. Clamorosa, oltre all'impresa dei giallorossi, anche la vertiginosa picchiata della quota sul trionfo finale, passato da 200 a 10 volte la scommessa dopo ieri sera. Come dicono tutti i romanisti, adesso non serve sognare: la Roma che da dominato il Barcellona è una realtà europea.